Бондаренко может вернуться в Мариуполь

В поединке четвертого тура чемпионата УПЛ полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко снова не попал даже в заявку на матч с «Металлистом 1925».

Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби, похоже, больше не рассчитывает на игрока молодежной сборной Украины и тот до закрытия трансферного «окна» может вернуться в «Мариуполь», за который раньше выступал на правах аренды.

По имеющейся информации, зарубежные клубы также имеют интерес к футболисту, однако предложений в донецкий клуб по переходу украинца пока не делали.