Бондаренко может вернуться в Мариуполь

Роберто Де Дзерби больше не рассчитывает на игрока молодежной сборной Украины

  • 14.08.2021 17:00
  • 661 просмотр
  • 3 комментария
Бондаренко может вернуться в Мариуполь
© ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

В поединке четвертого тура чемпионата УПЛ полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко снова не попал даже в заявку на матч с «Металлистом 1925».

Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби, похоже, больше не рассчитывает на игрока молодежной сборной Украины и тот до закрытия трансферного «окна» может вернуться в «Мариуполь», за который раньше выступал на правах аренды.

По имеющейся информации, зарубежные клубы также имеют интерес к футболисту, однако предложений в донецкий клуб по переходу украинца пока не делали.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    samird
    online
      samird, 14.08.2021 17:29
    +2
    Копают еще одну яму на кладбище загубленных футбольных талантов Украины. Скоро уже копать негде будет - склепы прийдется ставить.
    Беги оттуда парень, пока есть время. В Бельгии из тебя сделают толкового игрока.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 14.08.2021 17:16
    +2
    Блин я б его в Динамо взял серьезно.
    Кроты идиоты.
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 14.08.2021 17:14
    0
    Жаль ,если снова в Марик.... Хороший мог бы быть футболист
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности