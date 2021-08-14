Бондаренко может вернуться в Мариуполь

В поединке четвертого тура чемпионата УПЛ полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко снова не попал даже в заявку на матч с «Металлистом 1925».
Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби, похоже, больше не рассчитывает на игрока молодежной сборной Украины и тот до закрытия трансферного «окна» может вернуться в «Мариуполь», за который раньше выступал на правах аренды.
По имеющейся информации, зарубежные клубы также имеют интерес к футболисту, однако предложений в донецкий клуб по переходу украинца пока не делали.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Беги оттуда парень, пока есть время. В Бельгии из тебя сделают толкового игрока.
Кроты идиоты.
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