Верес – Ворскла. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 4 тура УПЛ

  • 14.08.2021 16:40
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Верес – Ворскла. Стартовые составы команд
© ФК Ворскла Полтава

В субботу, 14 августа, состоится матч 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в Луцке на поле стадиона «Авангард», начало - в 17:00.

Предлагаем вашему вниманию стартовые составы команд.

«Верес»: Когут – Солдат, Мирошнык, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях, Кучеров, Е. Пасич, Гегедош, Г. Пасич, Сергийчук.

Запас: Кичак, Махнев, Клец, Петько, Панасенко, Дахновский, Тимофиенко, Гечев, Гайдучик.

«Ворскла»: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу, Пуцлин, Челядин, Скляр, Тилль, Кане, Степанюк.

Запас: Ткаченко, Пешич, Яворский, Эсеола, Бондаренко, Кушниренко, Вакула.

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Источник — Sport.ua

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