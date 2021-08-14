Верес – Ворскла. Стартовые составы команд

В субботу, 14 августа, состоится матч 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в Луцке на поле стадиона «Авангард», начало - в 17:00.
Предлагаем вашему вниманию стартовые составы команд.
«Верес»: Когут – Солдат, Мирошнык, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях, Кучеров, Е. Пасич, Гегедош, Г. Пасич, Сергийчук.
Запас: Кичак, Махнев, Клец, Петько, Панасенко, Дахновский, Тимофиенко, Гечев, Гайдучик.
«Ворскла»: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу, Пуцлин, Челядин, Скляр, Тилль, Кане, Степанюк.
Запас: Ткаченко, Пешич, Яворский, Эсеола, Бондаренко, Кушниренко, Вакула.
Источник — Sport.ua
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