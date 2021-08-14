Реал опроверг информацию о возможном переходе в АПЛ

Мадридский клуб не собирается покидать Ла Лигу

  • 14.08.2021 13:12
  • 747 просмотров
  • 1 комментарий
Реал опроверг информацию о возможном переходе в АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» выпустил на своем сайте официальное заявление, в котором опроверг информацию о том, что клуб может выйти из Ла Лиги и хочет перейти в АПЛ:

«Учитывая информацию, опубликованную газетой Mundo Deportivo, в которой говорится, что «Реал» изучает возможность выхода из Ла Лиги и перехода в АПЛ, наш клуб хочет пояснить, что это абсолютно ложно, а также абсурдно и невозможно».

Сегодня, 14 августа «Реал» в первом туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Алавесом».

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Источник — ФК Реал Мадрид

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    tima fialko
    online
      tima fialko, 14.08.2021 13:29
    0
    А було б цікаво,якби країни обмінювались одним клубом кожна на один рік
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