Реал опроверг информацию о возможном переходе в АПЛ

«Реал» выпустил на своем сайте официальное заявление, в котором опроверг информацию о том, что клуб может выйти из Ла Лиги и хочет перейти в АПЛ:

«Учитывая информацию, опубликованную газетой Mundo Deportivo, в которой говорится, что «Реал» изучает возможность выхода из Ла Лиги и перехода в АПЛ, наш клуб хочет пояснить, что это абсолютно ложно, а также абсурдно и невозможно».

Сегодня, 14 августа «Реал» в первом туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Алавесом».