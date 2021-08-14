Реал опроверг информацию о возможном переходе в АПЛ

«Реал» выпустил на своем сайте официальное заявление, в котором опроверг информацию о том, что клуб может выйти из Ла Лиги и хочет перейти в АПЛ:
«Учитывая информацию, опубликованную газетой Mundo Deportivo, в которой говорится, что «Реал» изучает возможность выхода из Ла Лиги и перехода в АПЛ, наш клуб хочет пояснить, что это абсолютно ложно, а также абсурдно и невозможно».
Сегодня, 14 августа «Реал» в первом туре Ла Лиги на выезде сыграет с «Алавесом».
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Источник — ФК Реал Мадрид
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