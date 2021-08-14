Барселона - Реал Сосьедад. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч первого тура Ла Лиги

  • 14.08.2021 10:48
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Барселона - Реал Сосьедад. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» - «Реал Сосьедад».

«В прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» стала третьей, а «Реал Сосьедад» занял пятое место. 149 раз играли между собой «Барселона» и «Реал Сосьедад». 84 раза победу одержала каталонская команда, 32 раза выиграли встречу баски, еще 33 поединка завершились вничью. В том сезоне «Барса» дважды переиграла команду из Сан-Себастьяна. «Блаугранас» одержали победы со счетами 2:1 и 6:1. Также в полуфинальном матче Суперкубка Испании-2021 каталонцы выиграли у басков в серии пенальти со счетом 3:2.

Неизвестно, как «Барселона» после перехода Лионеля Месси в «ПСЖ» войдет в сезон, и как она будет выглядеть. Очень непростой матч ждет каталонцев. Поставлю на то, что «Реал Сосьедад» не проиграет «Барселоне» в первой игре чемпионата Испании», - сказал Бартулович.

Матч «Барселона» - «Реал Сосьедад» состоится 15-го августа. Начало встречи в 21:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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