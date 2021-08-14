Первый матч женской команды Шахтера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня «Шахтер» в первом туре женского чемпионата Украины сезона 2021/2022 на выезде сыграет с «Багирой». Начало матча – в 11:00.
Этот матч станет первым официальным в истории женской команды «Шахтера». Смотрите прямую трансляцию поединка на нашем сайте:
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Источник — YouTube
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