Алавес - Реал Мадрид. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1-го тура испанской Ла Лиги «Алавес» - «Реал» Мадрид.

«Начинается новый сезон Ла Лиги. В прошлом сезоне «Реал» финишировал вторым, а «Алавес» стал 16-м. В своей истории «Алавес» и «Реал» играли 32 раза. 26 раз праздновали победу мадридцы, 4 раза выиграли баски, а также 2 встречи завершились вничью. В прошлом сезоне «Реал» дома проиграл «Алавесу» со счетом 1:2, но зато на выезде «галактикос» выиграли встречу со счетом 4:1.

Это первый тур чемпионата Испании, начало сезона. Думаю, это будет не самый простой матч для «Реала», но все равно мадридцы должны справиться, если хотят в этом сезоне завоевать чемпионство. Для этого им нужно стартовать с победы. Поставлю на минимальную победу «Реала» в этой игре», - сказал Бартулович.

Матч «Алавес» - «Реал» Мадрид состоится 14-го августа. Начало встречи в 23:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».