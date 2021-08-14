Алавес - Реал Мадрид. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч первого тура Ла Лиги

  • 14.08.2021 09:23
  • 141 просмотр
  • 0 комментариев
Алавес - Реал Мадрид. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1-го тура испанской Ла Лиги «Алавес» - «Реал» Мадрид.

«Начинается новый сезон Ла Лиги. В прошлом сезоне «Реал» финишировал вторым, а «Алавес» стал 16-м. В своей истории «Алавес» и «Реал» играли 32 раза. 26 раз праздновали победу мадридцы, 4 раза выиграли баски, а также 2 встречи завершились вничью. В прошлом сезоне «Реал» дома проиграл «Алавесу» со счетом 1:2, но зато на выезде «галактикос» выиграли встречу со счетом 4:1.

Это первый тур чемпионата Испании, начало сезона. Думаю, это будет не самый простой матч для «Реала», но все равно мадридцы должны справиться, если хотят в этом сезоне завоевать чемпионство. Для этого им нужно стартовать с победы. Поставлю на минимальную победу «Реала» в этой игре», - сказал Бартулович.

Матч «Алавес» - «Реал» Мадрид состоится 14-го августа. Начало встречи в 23:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности