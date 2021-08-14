Вторая лига. Матчи 4-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 августа проходят поединки 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 4-й тур, 14 августа
- 17:00 Буковина Черновцы – Рубикон Киев
- 17:00 Виктория Николаевка – Николаев
- 17:00 Перемога Днепр – Кристалл Херсон
- 17:00 Реал Фарма Одесса – Никополь
- 17:00 Чернигов – Днепр Черкасcы
- 17:00 Эпицентр Дунаевцы – Любомир Ставище
- 18:00 Карпаты Львов – АФСК Киев
- 18:00 Левый берег Киев – Чайка Петропавловская Борщаговка
- 18:00 ЛНЗ Черкасcы – Диназ Вышгород
- 18:00 Нива Винница – МФА Мункач Мукачево
- 18:00 СК Полтава – Яруд Мариуполь
- 18:00 Сумы – Энергия Новая Каховка
- 18:00 Таврия Симферополь – Волчанск
- 18:00 Тростянец – Балканы Заря
Плейеры будут добавлены перед началом матчей.
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Источник — Sport.ua
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