Заря – Минай. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий сделал прогноз на матч 4-го тура УПЛ

  • 14.08.2021 04:51
  • 161 просмотр
  • 0 комментариев
Заря – Минай. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Заря Луганск

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 4-го тура Премьер-лиги Украины «Заря» – «Минай».

«Заря» в новом сезоне один раз выиграла и два поединка проиграла. Сначала луганчане уступили «Александрии» (0:1), затем разгромили «Ингулец» (5:1), а после этого проиграли «Динамо» (1:2).

«Минай» также имеет в своем активе одну победу на данный момент, но команда из Закарпатья провела на один поединок меньше. «Минай» выиграл у «Александрии» (1:0) и уступил «Динамо» (0:2).

Два раза встречались между собой «Заря» и «Минай». Оба поединка выиграли луганчане. Это были встречи прошлого сезона в УПЛ, и тогда команда Виктора Скрипника победила со счетами 3:0 и 1:0.

«Минай» несколько дней назад играл с «Динамо». И, думаю, закарпатцы будут чуть-чуть несвежими. И еще им опять нужно совершать переезд, теперь в Запорожье. Поставлю все-таки на победу «Зари» в матче с «Минаем», – сказал Козьбан.

Матч «Заря» – «Минай» состоится 14 августа. Начало встречи – в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности