Заря – Минай. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 4-го тура Премьер-лиги Украины «Заря» – «Минай».

«Заря» в новом сезоне один раз выиграла и два поединка проиграла. Сначала луганчане уступили «Александрии» (0:1), затем разгромили «Ингулец» (5:1), а после этого проиграли «Динамо» (1:2).

«Минай» также имеет в своем активе одну победу на данный момент, но команда из Закарпатья провела на один поединок меньше. «Минай» выиграл у «Александрии» (1:0) и уступил «Динамо» (0:2).

Два раза встречались между собой «Заря» и «Минай». Оба поединка выиграли луганчане. Это были встречи прошлого сезона в УПЛ, и тогда команда Виктора Скрипника победила со счетами 3:0 и 1:0.

«Минай» несколько дней назад играл с «Динамо». И, думаю, закарпатцы будут чуть-чуть несвежими. И еще им опять нужно совершать переезд, теперь в Запорожье. Поставлю все-таки на победу «Зари» в матче с «Минаем», – сказал Козьбан.

Матч «Заря» – «Минай» состоится 14 августа. Начало встречи – в 19:30.