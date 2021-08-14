Десна – Днепр-1. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 4-го тура Премьер-лиги Украины «Десна» – «Днепр-1»:

В новом сезоне «Десна» выиграла все три поединка и с девятью очками черниговская команда идет вверху турнирной таблицы УПЛ. «Десна» оказалась сильнее «Черноморца» (3:0), «Мариуполя» (2:1) и «Ингульца» (2:0).

«Днепр-1» с 7 баллами также находится в лидирующей группе Премьер-лиги Украины. Днепровская команда сыграла вничью 2:2 с «Ворсклой», а также выиграла у «Черноморца» (3:0) и «Мариуполя» (2:1).

Пять раз встречались между собой оппоненты. Дважды выиграл «Днепр-1», раз победила «Десна», и еще два поединка завершились вничью.

«Интересный матч будет. Обе команды не проигрывали еще в новом сезоне. Поставлю на то, что «Днепр-1» не проиграет «Десне» на выезде», – сказал Козьбан.

Матч «Десна» – «Днепр-1» состоится 14 августа. Начало встречи – в 19:30.