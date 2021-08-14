Верес – Ворскла. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий сделал прогноз на матч 4-го тура УПЛ

  • 14.08.2021 01:17
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Верес – Ворскла. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Верес Ровно

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 4-го тура Премьер-лиги Украины «Верес» – «Ворскла».

«В новом сезоне «Верес» сыграл 0:0 с «Колосом», проиграл «Динамо» (0:4), а также уступил «Руху» (1:2). Ровненская команда идет на 14-м месте с 1 очком в активе.

«Ворскла» сыграла вничью 2:2 с «Днепром-1», выиграла у «Руха» (2:0), а также победила «Львов» (4:1). Полтавчане с 7 баллами идут третьими в чемпионате Украины. Также «Ворскла» в рамках квалификации Лиги конференций сыграла с финским «КуПСом» 2:2 и 2:3. То есть, полтавчане во всех матчах этого сезона забивали минимум два мяча.

Соперники встречались семь раз. «Ворскла» выиграла четыре поединка, «Верес» одержал одну победу, еще две встречи завершились вничью.

Хороший матч будет. Думаю, будет интересная заруба. Но поставлю на то, что «Ворскла» не проиграет «Вересу» на выезде. Но жду очень интересный и напряженный матч», – сказал Козьбан. 

Матч «Верес» – «Ворскла» состоится 14 августа. Начало встречи – в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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