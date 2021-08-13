ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Десна будут играть не на НСК Олимпийский

Официально стало известно, что матч 5-го тура УПЛ между «Динамо» и «Десной» состоится не на НСК «Олимпийский», а на стадионе «Динамо» им. Лобановского.

Причиной переноса матча на другую арену является подготовка НСК «Олимпийский» к праздничным мероприятиям, приуроченных к 30-му Дню Независимости Украины.

Поединок 5-го тура между «Динамо» и «Десной» состоится в Киеве 22 августа в 21:30.

После трех туров Премьер-лиги «Динамо» и «Десна» идут без потерь и делят 1-е и 2-е места в турнирной таблице УПЛ.