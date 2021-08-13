ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Десна будут играть не на НСК Олимпийский

После трех туров Премьер-лиги «Динамо» и «Десна» идут без потерь

  • 13.08.2021 22:17
  • 1766 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Десна будут играть не на НСК Олимпийский
© ФК Динамо Киев

Официально стало известно, что матч 5-го тура УПЛ между «Динамо» и «Десной» состоится не на НСК «Олимпийский», а на стадионе «Динамо» им. Лобановского.

Причиной переноса матча на другую арену является подготовка НСК «Олимпийский» к праздничным мероприятиям, приуроченных к 30-му Дню Независимости Украины.

Поединок 5-го тура между «Динамо» и «Десной» состоится в Киеве 22 августа в 21:30.

После трех туров Премьер-лиги «Динамо» и «Десна» идут без потерь и делят 1-е и 2-е места в турнирной таблице УПЛ.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 13.08.2021 22:44
    -3
    newkyiv, 13.08.2021 22:28
    Если, как сообщают, на НСК снимут весь травяной покров, для Мозгов и Алён, то я не представляю, когда тот дёрн опять приживётся для возможности играть. Или я отстал от агротехнологий полей.
    Наоборот поляну накроют
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 13.08.2021 22:43
    -1
    Отличный вид турнирной таблицы , только Днепр бы я третьим хотел
    А так - радость для глаз
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    newkyiv
      newkyiv, 13.08.2021 22:28
    0
    Если, как сообщают, на НСК снимут весь травяной покров, для Мозгов и Алён, то я не представляю, когда тот дёрн опять приживётся для возможности играть. Или я отстал от агротехнологий полей.
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