Алексей ПОЛЯНСКИЙ: «Шахтер зря потерял Луческу»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Алексей Полянский поделился ожиданиями от поединка 4-го тура УПЛ «Ингулец» — «Динамо».
«Шахтер» зря потерял Луческу. Это я к тому, что «Динамо» выиграло прошлый чемпионат, и сейчас киевляне на ходу. Это видно невооруженным глазом. Считаю, что у «Ингульца» нет шансов на положительный для него исход встречи», — отметил Полянский.
Матч 4-го тура чемпионата Украины «Ингулец» — «Динамо» состоится в среду, 18 августа, в 19:30.
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Источник — zbirna.com
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