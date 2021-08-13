Алексей ПОЛЯНСКИЙ: «Шахтер зря потерял Луческу»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Алексей Полянский поделился ожиданиями от поединка 4-го тура УПЛ «Ингулец» — «Динамо».

«Шахтер» зря потерял Луческу. Это я к тому, что «Динамо» выиграло прошлый чемпионат, и сейчас киевляне на ходу. Это видно невооруженным глазом. Считаю, что у «Ингульца» нет шансов на положительный для него исход встречи», — отметил Полянский.

Матч 4-го тура чемпионата Украины «Ингулец» — «Динамо» состоится в среду, 18 августа, в 19:30.