Алексей ПОЛЯНСКИЙ: «Шахтер зря потерял Луческу»

Специалист считает, что «Динамо» без проблем обыграет «Ингулец»

  • 13.08.2021 18:32
  • 1283 просмотра
  • 3 комментария
Алексей ПОЛЯНСКИЙ: «Шахтер зря потерял Луческу»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Алексей Полянский поделился ожиданиями от поединка 4-го тура УПЛ «Ингулец» — «Динамо».

«Шахтер» зря потерял Луческу. Это я к тому, что «Динамо» выиграло прошлый чемпионат, и сейчас киевляне на ходу. Это видно невооруженным глазом. Считаю, что у «Ингульца» нет шансов на положительный для него исход встречи», — отметил Полянский.

Матч 4-го тура чемпионата Украины «Ингулец» — «Динамо» состоится в среду, 18 августа, в 19:30.

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Андрій Машко
      Андрій Машко, 13.08.2021 19:52
    0
    Луческу - це навітььне вчорашній, а післявчорашній день у футболі
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    Face Control
    online
      Face Control, 13.08.2021 19:04
    -4
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    BUCH
      BUCH, 13.08.2021 18:38
    0
    Кроты думают иначе...
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