Сергей СТАХОВСКИЙ: «Хочу завершить карьеру в финальном раунде Кубка Дэвиса»

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о том, как хотел бы завершить свою карьеру:

- Сергей Стаховский сегодня: на сколько процентов он - теннисист, а на сколько - винодел?

- 50/50, и это на самом деле не очень хорошо. Сейчас у меня есть цель: попасть с командой на финальный турнир Кубка Дэвиса. И это единственное, что еще держит меня на корте.

- Футболисты перед уходом часто организовывают прощальный матч. Как бы хотел закончить карьеру теннисист Стаховский? Есть ли в голове готовый сценарий?

- Хотел бы завершить карьеру в финальном раунде Кубка Дэвиса в Мадриде, неважно на какой стадии, но в финале. Выступления за сборную для меня всегда были приоритетными, за все годы я не участвовал только в одном матче.

Надеюсь, та цель, которую мы поставили с ребятами - попасть в мировую группу - будет достигнута. У нас есть шанс.

Финал Кубка Дэвиса-2021 пройдет в Мадриде с 25 ноября по 5 декабря.