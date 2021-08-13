Стала известна стоимость билетов на матч Шахтер — Монако

25 августа в Харькове состоится ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Шахтер» – «Монако». Поединок на ОСК «Металлист» начнется в 22:00.

«Шахтер» объявляет о старте продажи билетов! Для владельцев абонементов действует специальная скидка: 20% от стоимости в свободной продаже (4 билета в руки). Все владельцы абонементов за 3 сезона в Харькове и текущие владельцы абонементов в Киеве получат промокод в Viber на скидку 20%*.

Приобрести билеты на матч «Шахтер» – «Монако» можно:

- онлайн на shakhtar.com (с 13 августа);

- на сайтах-партнерах клуба (esport.in.ua, kontramarka.ua, karabas.com);

- в кассах ОСК «Металлист» (с 19 августа).

Обращаем ваше внимание на то, что в сезоне-2021/22 продолжает действовать система динамических цен. Приобретайте билеты заранее – в день игры их стоимость будет выше.

Стартовая стоимость билетов

Standard: 100, 150, 200, 300, 400 и 500 гривен;

SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства): 700 гривен;

VIP (A, B) (без пакета гостеприимства): 1 000 гривен;

Roof Club (с пакетом гостеприимства): 4 000 гривен;

Sky Box: 5 000 и 6 000 гривен.