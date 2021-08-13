Роман ЗАЕВ: «Будем отталкиваться от своей игры»

Главный тренер женской команды «Шахтера» Роман Заев поделился мнением о настрое накануне первого официального матча.

– Расскажите о тренировочном процессе накануне первого официального поединка.

– Продолжаем готовиться. Все упражнения, разработанные к первой игре, выполняются. Рад, что девчонки относятся к этому с пониманием. Единственное могу отметить: мы больше используем упражнения тактического характера и снижаем интенсивность нагрузки.

– Чего ожидать от «Багиры», насколько сложен соперник?

– По поводу нашего соперника абсолютно ничего не могу сказать, так как много команд Первой лиги заявляются впервые и там много новых игроков. Возможно, в «Багире» будут задействованы спортсменки из мини-футбольной команды, которую я знал, но не могу сказать, как они играют, так что будем отталкиваться от своей игры.

– Психологически команда готова к сезону?

– Мы же не набирали начинающих футболисток – они уже прошли большие соревнования. Большинство девушек выступали в Высшей лиге, а значит, задачу они понимают.

14 августа в 11:00 женская команда «Шахтера» проведет первый официальный поединок, соперником станет кропивницкая «Багира». Встреча пройдет в Петрово.