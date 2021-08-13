Роман ЗАЕВ: «Будем отталкиваться от своей игры»

Наставник женской команды «Шахтера» поделился ожиданиями от дебюта своих подопечных

  • 13.08.2021 14:16
  • 277 просмотров
  • 0 комментариев
Роман ЗАЕВ: «Будем отталкиваться от своей игры»
© ФК Шахтер Донецк

Главный тренер женской команды «Шахтера» Роман Заев поделился мнением о настрое накануне первого официального матча.

– Расскажите о тренировочном процессе накануне первого официального поединка.
– Продолжаем готовиться. Все упражнения, разработанные к первой игре, выполняются. Рад, что девчонки относятся к этому с пониманием. Единственное могу отметить: мы больше используем упражнения тактического характера и снижаем интенсивность нагрузки.

– Чего ожидать от «Багиры», насколько сложен соперник?
– По поводу нашего соперника абсолютно ничего не могу сказать, так как много команд Первой лиги заявляются впервые и там много новых игроков. Возможно, в «Багире» будут задействованы спортсменки из мини-футбольной команды, которую я знал, но не могу сказать, как они играют, так что будем отталкиваться от своей игры.

– Психологически команда готова к сезону?
– Мы же не набирали начинающих футболисток – они уже прошли большие соревнования. Большинство девушек выступали в Высшей лиге, а значит, задачу они понимают.

14 августа в 11:00 женская команда «Шахтера» проведет первый официальный поединок, соперником станет кропивницкая «Багира». Встреча пройдет в Петрово.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности