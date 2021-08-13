Будет ли десятое чемпионство подряд? Превью сезона-2021/22 в Бундеслиге

Дождались. Наконец-то на этой неделе к жизни возвращаются практически все топ-лиги Европы, кроме Серии А. В том числе, матчем Боруссия Менхенгладбах – Бавария стартует и Бундеслига.

Каким же будет новый сезон сильнейшей лиги Германии?

Наконец-то возвращаются зрители

Бундеслига без фанатов – максимально странное зрелище. Было очень больно смотреть на пустующие «Альянц Арену», «Сигнал Идуна Парк» и другие лучшие стадионы страны. Но с 1-го же тура нового сезона фанаты возвращаются на немецкие стадионы.

Правда, пока что в Германии не разрешают заполнять арены на 100%, как, например, в Англии. Правительство разрешило допускать на стадионе не более 50% от их вместимости. При этом общее число фанатов не должно превышать 25 000. Также известно, что пускать на матчи будут только тех, кто полностью вакцинировался или переболел COVID-19.

Начиная с 3-го тура, на игры будут допускать и гостевых болельщиков. Не более 5% от общей вместимости арены. Позднее это число могут увеличить до 10%.

А самое главное – на стадион возвращаются и маскоты. Например, впервые с момента начала пандемии на стадион Кельна пустят легендарного козла Хеннеса. Увы, Хеннес VIII недавно скончался. Но в матче с Гертой дебютирует уже Хеннес IX. Вот уж где истинный GOAT.

🐐 Hennes ist zurück! 🔴⚪



Ab dem Heimspiel gegen Hertha BSC ist unser Maskottchen wieder im RheinEnergieSTADION am Start. 🥳 #effzehxhennes #effzeh pic.twitter.com/X8Sd5EFl4P — 1. FC Köln (@fckoeln) August 11, 2021

Тренерская чехарда среди топ-клубов

Сезон-2021/22 будет просто аномальным по количеству топ-клубов страны, которые начнут сезон с новыми тренерами. Из тех, кто прошлый сезон закончил в топ-8, нового наставника нет только у берлинского «Униона». «Железных» продолжит тренировать местная легенда Урс Фишер.

Другие семь команд верхушки или обменялись тренерами, или же пригласили новых для лиги специалистов из Австрии или Швейцарии.

«Бавария» – вместо Ханси Флика, который ушел в сборную Германии, из «РБ Лейпциг» переманили Юлиана Нагельсманна.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

«Боруссия» Д – команду возглавил Марко Розе из «Боруссии» М. Эдин Терзич остался в тренерском штабе.

«Боруссия» М – вместо Розе пришел Ади Хюттер, который до этого успешно тренировал «Айнтрахт».

«Айнтрахт» – место Хюттера занял Оливер Гласснер, сумевший вывести «Вольфсбург» в Лигу чемпионов.

«Вольфсбург» – вместо Гласснера пригласили легенду нидерландского футбола Марка ван Боммеля, который до этого работал в ПСВ.

«РБ Лейпциг» – тут все просто. «Быков» возглавил экс-тренер «Ред Булла» Зальцбург Джесси Марш.

«Байер» – после отставки Петера Боса клуб назначил Джованни Сеоане, который несколько лет успешно работал с «Янг Бойз».

Все эти тренерские рокировки делают сезон максимально непредсказуемым. Правда, на главный вопрос ответ понятен практически всем.

Только чудо помешает «Баварии» выиграть десятую Бундеслигу кряду

Нагельсманн создан для «Баварии», а «Бавария» создана для Нагельсманна. Все, что он за свою карьеру делал в «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайме», вело к единственному логичному сценарию – работе в сильнейшем клубе, «Баварии». Да и к тому же, Нагельсманн с детства болеет за «Баварию», хоть и играл за академию «Мюнхена-1860».

«Рекордмайстеры» провалили предсезонную подготовку. Из четырех матчей «Бавария» потерпела три поражения: Кельн (2:3), Боруссия М (0:2) и Наполи (0:3). Лишь только матч с «Аяксом» команда Нагельсманна свела вничью 2:2.

Но эти результаты не должны вводить в заблуждение. Лишь только против «Наполи» мюнхенцы играли относительно основным составом. В остальных играх «Бавария» ставила глухих резервистов + игроков молодежной команды. Все ключевые игроки находились в отпуске.

Нет никаких оснований полагать, что «Бавария» стала хоть чуть-чуть слабее, чем в предыдущие сезоны. Из ключевых игроков она потеряла только Давида Алабу, но на его место купили экс-лидера «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано. Игрока, который прекрасно знаком с Нагельсманном и его требованиями. Bild говорит, что по тому же маршруту последует и хавбек «быков» Марсель Забитцер. Этот трансфер очень поможет для более качественной ротации.

Левандовски, Нойер и Мюллер все еще в форме, а предстоящее продление контрактов с Леоном Горецкой и Йозуа Киммихом только улучшит атмосферу в команде.

Есть ощущение, что «Баварию» ждет непростой старт сезона. Только в первых 4-х турах она сыграет с «Боруссией» М, «РБ Лейпциг» и неудобной для себя «Гертой». Но на длинной дистанции вряд ли кому-то по силам ее остановить.

Ключевые трансферы лета, кроме Упамекано

Андре Силва из «Айнтрахта» в «РБ Лейпциг»

В минувшем сезоне Силва был настолько хорош, что забил за «Айнтрахт» больше голов в Бундеслиге, чем Эрлинг Холанд – 28 против 27. Переезд в Лейпциг - очевидный шаг вперед для португальского форварда. К тому же, он тот типаж центрального нападающего, который как раз и нужен Джесси Маршу – отличный финишер, способный разбираться в штрафной зоне в несколько касаний.

После ухода Тимо Вернера «РБ Лейпциг» очень не хватало именно такого бомбардира.

Дониэлл Мален из ПСВ в «Боруссию» Д

Getty Images/Global Images Ukraine. Дониэлл Мален (справа)

После логичного ухода Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» дортмундцам пришлось искать нового флангового нападающего такого же типа. И они нашли его в лице одного из лучших игроков последних трех сезонов Эредивизи.

Мален обладает невероятной скоростью, хорош не только в завершении атак, но и в умении вовремя отдать передачу на партнера. Их дуэт с Холандом выглядит очень многообещающе.

Мохамед Симакан из «Страсбура» и Йошко Гвардиол из «Динамо Загреб» в «РБ Лейпциг»

Помимо Упамекано, «быки» лишились еще и другого основного центрбека Ибраима Конате, который перебрался в «Ливерпуль». На их место клуб купил сразу двух молодых центрбеков.

Симакан провел два прекрасных сезона за «Страсбур», попав на радары таких клубов, как «Милан» и «Арсенал». Гвардиол по праву считается одним из главных талантов хорватского футбола, а на Евро-2020 проявил себя как весьма универсальный защитник. От того, как эта пара освоится в Лейпциге, будет зависеть то, сможет ли он навязать борьбу «Баварии».

Грегор Кобель из «Штутгарта» в «Боруссию» Д

Вратарская позиция уже годами является главной проблемой дортмундцев. «Шмели» потеряли десятки очков из-за ошибок Романа Бюрки, а Марвин Хитц в прошлом сезоне не смог качественно его заменить.

Теперь «Боруссия» Д сделала ставку на еще одного швейцарца – Грегора Кобеля, который провел отличный сезон в «Штутгарте». Кобелю только 23 года, а дортмундцы всегда славились умелой работой с молодыми футболистами. В этом месте Кобель может сделать качественный шаг вперед.

Что по новичкам

В стыковых матчах за право играть в Бундеслиге «Хольштайн Киль» уступил «Кельну», поэтому элиту немецкого футбола пополнили два новых клуба – «Бохум» и «Гройтер Фюрт». Первые не играли в Бундеслиге с 2010 года, а вторые – с 2013. Так что для обоих команд этот сезон будет большим событием.

Очевидно, оба новичка будут вести борьбу за выживание. И пока что складывается ощущение, что у «Бохума» есть все, чтобы ее выиграть. У Томаса Райса собрался очень боеспособный коллектив, а самое главное клубу удалось сохранить в составе своих ключевых футболистов. Особенно это касается 19-летнего центрбека Арнеля Беллы-Котчапа, который считается главным немецким талантом на своей позиции.

А вот перспективы «Гройтер Фюрт» выглядят менее радужными. Это самый бедный клуб лиги, который потерял летом нескольких лидеров. «Трилистники» только в последнем туре прошлого сезона сумели отвоевать прямую путевку в Бундеслигу и, кажется, дольше, чем на сезон они тут не задержатся.

«Темная лошадка» сезона

Первый круг минувшего сезона «Майнц» завершил на последнем месте, но с приходом датского тренера Бо Свенссона «карнавальщики» резко преобразились. «Майнц» выдал шикарную серию из 13 матчей, в которых потерпел лишь одно поражение. В итоге команда финишировала 12-й с 39 очками в активе.

Если «Майнц» сохранит ту форму, в которой он пребывал во второй половине минувшего сезона, то эта команда способна даже побороться за еврокубки.

Прогноз итоговой таблицы

1. «Бавария»

2. «Боруссия» Д

3. «РБ Лейпциг»

4. «Боруссия» М

5. «Байер»

6. «Вольфсбург»

7. «Майнц»

8. «Герта»

9. «Айнтрахт»

10. «Хоффенхайм»

11. «Штутгарт»

12. «Унион»

13. «Фрайбург»

14. «Бохум»

15. «Кельн»

16. «Аугсбург»

17. «Арминия»

18. «Гройтер Фюрт»