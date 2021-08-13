Анонс 4-го тура УПЛ

Футбол во всю вернулся на стадионы и экраны телезрителей, а это значит, что выходные подарят очередной тур Украинской Премьер-лиги. 4-й тур чемпионата ожидается в первую очередь из-за принципиальных противостояний, которые просто не могли обойтись без клубов-партнеров Parimatch. Шахтер и Металлист 1925, Десна и Днепр-1, Мариуполь и Черноморец - каждая из этих встреч заслуживает отдельного внимания, остаться дома - преступление.

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Шахтер - Металлист 1925

13.08 | 19:30 | НСК Олимпийский

После трех сыгранных туров, к удивлению многих, Шахтер и Металлист 1925 - соседи по турнирной таблице. Обе команды сумели набрать по 6 пунктов, одержав победу в двух матчах и в одном проиграв. Безусловно, “горняки” выступают главным фаворитом в грядущем противостоянии, но недооценивать новичка УПЛ точно не станут.

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Десна - Днепр 1

14.08 | 19:30 | Стадион имени Ю.Гагарина

Единоличный лидер УПЛ продолжает свое шествие и теперь должен выдержать испытание еще одной командой, которая претендует на еврокубки в следующем сезоне. Десна дожала Ингулец в концовке матча - 2:0, и продолжила свою серию без поражений. Днепр 1 после матча в первом туре с Ворсклой серьезно переосмыслил подход к дисциплине и результатов не пришлось ждать. Атакующая игра в последних встречах дает надежды, что выигрышная серия в противостоянии с Десной будет продлена.

Верес - Ворскла

14.08 | 17:00 | Авангард

Чемпиону Первой лиги пока явно не везет в “вышке” и сложно что-то противопоставить опытным командам. Но есть и позитивная тенденция, в матче с Рухом команда смогла забить свой первый гол в сезоне. И хоть отыграться или вырвать хотя бы ничью не удалось, но “вкус” забитого мяча точно подстегнет Верес на более агрессивную игру.

Полтавчане после вылета из квалификации Лиги конференций полностью сконцентрировались на УПЛ, что дало свои плоды. “Сухая” победа над Рухом и разгром Львова вывели Ворсклу на вторую ступень в таблице.

Львов - Александрия

15.08 | 19:30 | Арена Львов

Львов, как и его географический сосед Верес, пока не может определить свою тактику игры в новом сезоне, хотя и успел забить на один гол больше. “Львы” проиграли два матча подряд с разгромным счетом - 0:3 и 1:4. Будущая встреча с Александрией не добавляет оптимизма, но история противостояний говорит об обратном. Прошедшей весной именно дома Львов сполна поквитался обидчикам.

Александрия же подходит к матчу на эмоциональном подъеме. Еще бы, в предыдущем туре удалось выиграть у одного из главных претендентов на золото УПЛ. Победа 2:1 над Шахтером придаст уверенности еще на несколько матчей вперед.

Мариуполь - Черноморец

16.08 | 19:00 | Стадион имени В. Бойко

Морское дерби - шанс для обеих команд выбраться из зоны вылета, в которой они очутились уже на самом старте чемпионата. От Черноморца точно никто не ожидал такой игры, подопечные Юрия Мороза пропускают по 3 гола 3 матча подряд.

Мариуполь два из трех матчей начинал с забитого гола, но так и не смог довести ни один из них до победного конца - 2 поражения и одна ничья. Игра против принципиального соперника должна подстегнуть азовцев и наконец-то принести первую победу. Ожидается игра на встречных курсах, ведь обе команды нуждаются в очках.