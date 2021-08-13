Дюмфрису осталось пройти медосмотр для перехода в Интер

25-летний правый защитник ПСВ Дензел Дюмфрис в ближайшее время станет игроком «Интера». Футболист прилетел в Милан для подписания контракта с «нерадзурри».

Сегодня, 13 августа, нидерландец пройдет медицинское обследование. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро плюс 2,5 миллиона в виде бонусов.

В прошлом сезоне на счету Дюмфриса 4 гола и 9 ассистов в 41 матче за ПСВ во всех турнирах. Он подпишет контракт с «Интером» до 2025 года.