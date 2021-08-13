Торонто. Известны все четвертьфиналисты Мастерса в Канаде

Два несеяных теннисиста будут сражаться за полуфинал

  • 13.08.2021 10:35
  • 246 просмотров
  • 0 комментариев
Торонто. Известны все четвертьфиналисты Мастерса в Канаде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

На Мастерсе в Торонто состоялись матчи третьего круга.
 
Турнир покинули четвертый и восьмой номера посева Андрей Рублев и Диего Шварцман.
 
Торонто. 1/8 финала

Верхняя часть сетки
 
 Даниил Медведев [1] –  Джеймс Дакворт – 6:2, 6:4 
 Хуберт Хуркач [7] –  Николоз Басилашвили – 6:7(7), 6:4, 6:4
 
 Джон Изнер –  Андрей Рублев [4] – 7:5, 7:6(5)
 Гаэль Монфис [11] –  Фрэнсис Тиафу – 6:1, 7:6(2)

Нижняя часть сетки
 
 Каспер Рууд [6] –  Душан Лайович – 6:4, 6:3
 Стефанос Циципас [3] –  Карен Хачанов – 6:3, 6:2
 
 Роберто Баутиста-Агут [10] –  Диего Шварцман [8] – 6:3, 3:6, 7:5
 Рейлли Опелка –  Ллойд Харрис – 4:6, 7:6(6), 7:6(4)

Торонто. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки
 
 Даниил Медведев [1] –  Хуберт Хуркач [7]
 Джон Изнер –  Гаэль Монфис [11]

Нижняя часть сетки

 Каспер Рууд [6] –  Стефанос Циципас [3]
 Роберто Баутиста-Агут [10] –  Рейлли Опелка

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности