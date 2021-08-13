Торонто. Известны все четвертьфиналисты Мастерса в Канаде

На Мастерсе в Торонто состоялись матчи третьего круга.
Турнир покинули четвертый и восьмой номера посева Андрей Рублев и Диего Шварцман.
Торонто. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Даниил Медведев [1] – Джеймс Дакворт – 6:2, 6:4
Хуберт Хуркач [7] – Николоз Басилашвили – 6:7(7), 6:4, 6:4
Джон Изнер – Андрей Рублев [4] – 7:5, 7:6(5)
Гаэль Монфис [11] – Фрэнсис Тиафу – 6:1, 7:6(2)
Нижняя часть сетки
Каспер Рууд [6] – Душан Лайович – 6:4, 6:3
Стефанос Циципас [3] – Карен Хачанов – 6:3, 6:2
Роберто Баутиста-Агут [10] – Диего Шварцман [8] – 6:3, 3:6, 7:5
Рейлли Опелка – Ллойд Харрис – 4:6, 7:6(6), 7:6(4)
Торонто. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Даниил Медведев [1] – Хуберт Хуркач [7]
Джон Изнер – Гаэль Монфис [11]
Нижняя часть сетки
Каспер Рууд [6] – Стефанос Циципас [3]
Роберто Баутиста-Агут [10] – Рейлли Опелка
Источник — Sport.ua
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