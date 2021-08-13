Шахтер – Металлист 1925. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 4-го тура Премьер-лиги Украины «Шахтер» – «Металлист 1925».

«После трех туров обе команды набрали по шесть очков и идут на 6-7 месте в турнирной таблице УПЛ. «Шахтер» выиграл у «Ингульца» (2:1), у «Львова» (3:0) и уступил «Александрии» (1:2). «Металлист 1925» смог выиграть у «Руха» (2:1) и «Черноморца» (3:2), а также уступил «Колосу» (0:1). Стоит добавить, что «Шахтер» на этой неделе также играл в Лиге чемпионов, где в ответном поединке победил «Генк» (2:1) и прошел в решающий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Теперь «Шахтеру» будет противостоять «Монако».

Поставлю на победу «Шахтера» над «Металлистом 1925», хотя «горняки» сейчас все-таки делают ставку на Лигу чемпионов. В предыдущем матче УПЛ «Шахтер» ротацию делал. Думаю, что «Шахтер» выиграет у «Металлиста 1925», потому что если они еще с харьковчанами очки потеряют, очень тяжело команде будет бороться с «Динамо» за чемпионство», - сказал Козьбан.

Матч «Шахтер» – «Металлист 1925» состоится 13-го августа. Начало встречи в 19:30.