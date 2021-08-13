Шахтер – Металлист 1925. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на матч 4-го тура УПЛ

  • 13.08.2021 08:10
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  • 1 комментарий
Шахтер – Металлист 1925. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Шахтер Донецк

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 4-го тура Премьер-лиги Украины «Шахтер» – «Металлист 1925».

«После трех туров обе команды набрали по шесть очков и идут на 6-7 месте в турнирной таблице УПЛ. «Шахтер» выиграл у «Ингульца» (2:1), у «Львова» (3:0) и уступил «Александрии» (1:2). «Металлист 1925» смог выиграть у «Руха» (2:1) и «Черноморца» (3:2), а также уступил «Колосу» (0:1). Стоит добавить, что «Шахтер» на этой неделе также играл в Лиге чемпионов, где в ответном поединке победил «Генк» (2:1) и прошел в решающий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Теперь «Шахтеру» будет противостоять «Монако».

Поставлю на победу «Шахтера» над «Металлистом 1925», хотя «горняки» сейчас все-таки делают ставку на Лигу чемпионов. В предыдущем матче УПЛ «Шахтер» ротацию делал. Думаю, что «Шахтер» выиграет у «Металлиста 1925», потому что если они еще с харьковчанами очки потеряют, очень тяжело команде будет бороться с «Динамо» за чемпионство», - сказал Козьбан.

Матч «Шахтер» – «Металлист 1925» состоится 13-го августа. Начало встречи в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 13.08.2021 08:21
    -2
    Матч с конкурентом за 6 очков
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