Виктория подписала голкипера Литвиненко

30-летний украинский вратарь Александр Литвиненко подписал контракт с «Викторией» из Николаевки. Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

Воспитанник сумской «Барсы» и киевского «Арсенала» прежде выступал за такие клубы, как «Сумы», «Ингулец», «Полесье» и «Альянс». Последние несколько месяцев Литвиненко провел без команды.

«Виктория» в первых трех матчах во Второй лиге набрала 7 очков и возглавила турнирную таблицу группы Б. 14 августа команда Артема Радионова сыграет дома с «Николаевом».