Виктория подписала голкипера Литвиненко

30-летний украинский вратарь Александр Литвиненко подписал контракт с «Викторией» из Николаевки. Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.
Воспитанник сумской «Барсы» и киевского «Арсенала» прежде выступал за такие клубы, как «Сумы», «Ингулец», «Полесье» и «Альянс». Последние несколько месяцев Литвиненко провел без команды.
«Виктория» в первых трех матчах во Второй лиге набрала 7 очков и возглавила турнирную таблицу группы Б. 14 августа команда Артема Радионова сыграет дома с «Николаевом».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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