ФОТО. Шахтер провел короткую тренировку

Вечером 12 августа «Шахтер» провел тренировку в Святошино. Сессия команды на поле длилась чуть менее часа. После разминки футболисты выполняли игровые и тактические упражнения в рамках подготовки к матчу с «Металлистом 1925».

Поединок состоится в пятницу, 13 августа, на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало в 19:30. На утро игрового дня у «Шахтера» запланирована тренировка.