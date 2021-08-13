ФОТО. Шахтер провел короткую тренировку

Вечером 12 августа «Шахтер» провел тренировку в Святошино. Сессия команды на поле длилась чуть менее часа. После разминки футболисты выполняли игровые и тактические упражнения в рамках подготовки к матчу с «Металлистом 1925».
Поединок состоится в пятницу, 13 августа, на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало в 19:30. На утро игрового дня у «Шахтера» запланирована тренировка.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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