ФОТО. Шахтер провел короткую тренировку

Донецкая команда готовится к поединку с «Металлистом 1925»

  • 13.08.2021 04:15
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ФОТО. Шахтер провел короткую тренировку
© ФК Шахтер Донецк

Вечером 12 августа «Шахтер» провел тренировку в Святошино. Сессия команды на поле длилась чуть менее часа. После разминки футболисты выполняли игровые и тактические упражнения в рамках подготовки к матчу с «Металлистом 1925».

Поединок состоится в пятницу, 13 августа, на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало в 19:30. На утро игрового дня у «Шахтера» запланирована тренировка.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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