Александр КОВАЛЬ: «У Шахтера есть запас прочности»

Бывший футболист сборной Украины Александр Коваль поделился ожиданиями от противостояния «Шахтера» с «Монако» в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Тот уровень игры, который «Шахтер» показывает в начале сезона, позволяет болельщикам с оптимизмом смотреть в будущее. У «Шахтера» хорошая скамейка запасных, поэтому есть запас прочности.

Реноме Украины опять придется поддерживать «Динамо», «Шахтеру», и очень хочется надеяться, «Заре», — считает Коваль.

Первый матч «Монако» — «Шахтер» состоится во вторник, 17 августа. Ответный поединок пройдет 25 августа.