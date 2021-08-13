Александр КОВАЛЬ: «У Шахтера есть запас прочности»

Специалист считает, что «горняки» смогут пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов

  • 13.08.2021 03:39
  • 24 просмотра
  • 0 комментариев
Александр КОВАЛЬ: «У Шахтера есть запас прочности»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший футболист сборной Украины Александр Коваль поделился ожиданиями от противостояния «Шахтера» с «Монако» в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Тот уровень игры, который «Шахтер» показывает в начале сезона, позволяет болельщикам с оптимизмом смотреть в будущее. У «Шахтера» хорошая скамейка запасных, поэтому есть запас прочности. 

Реноме Украины опять придется поддерживать «Динамо», «Шахтеру», и очень хочется надеяться, «Заре», — считает Коваль. 

Первый матч «Монако» — «Шахтер» состоится во вторник, 17 августа. Ответный поединок пройдет 25 августа.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности