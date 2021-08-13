Два игрока Вереса пропустят матч с Ворсклой

Команде из Ровно не помогут братья Шестаковы

  • 13.08.2021 02:27
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Два игрока Вереса пропустят матч с Ворсклой
© ФК Верес. Михаил Шестаков

14 августа в 4-м туре чемпионата УПЛ «Верес» будет принимать «Ворсклу».

В поединке с полтавчанами «Вересу» не помогут братья–близнецы Шестаковы. В матче предыдущего тура, с «Рухом», Михаил отметился забитым голом, однако не избежал мышечного повреждения и вынужден был попросить замену. На восстановление уйдет еще как минимум, неделя, а летний новичок, Сергей, еще в середине июля на одной из тренировок травмировал колено, прошел курс реабилитации, но еще чувствует дискомфорт и даже не начинал заниматься в общей группе.

После трех сыгранных туров в чемпионате УПЛ «Верес» занимает 14 место, набрав одно очко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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