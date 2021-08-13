Два игрока Вереса пропустят матч с Ворсклой

14 августа в 4-м туре чемпионата УПЛ «Верес» будет принимать «Ворсклу».

В поединке с полтавчанами «Вересу» не помогут братья–близнецы Шестаковы. В матче предыдущего тура, с «Рухом», Михаил отметился забитым голом, однако не избежал мышечного повреждения и вынужден был попросить замену. На восстановление уйдет еще как минимум, неделя, а летний новичок, Сергей, еще в середине июля на одной из тренировок травмировал колено, прошел курс реабилитации, но еще чувствует дискомфорт и даже не начинал заниматься в общей группе.

После трех сыгранных туров в чемпионате УПЛ «Верес» занимает 14 место, набрав одно очко.