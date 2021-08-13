Егор НАЗАРИНА: «Мы к каждому матчу готовимся одинаково»

Футболист «Зари» настраивается на поединок с «Минаем»

  • 13.08.2021 02:14
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Егор НАЗАРИНА: «Мы к каждому матчу готовимся одинаково»
© ФК Заря Луганск. Егор Назарина

24-летний украинский полузащитник луганской «Зари» Егор Назарина поделился ожиданиями от матча с «Минаем» в УПЛ.

«Минай», «Динамо», «Александрия» — мы к каждому матчу готовимся одинаково. Настроение позитивное. Мы готовимся к этой игре. Мотивированы, настроены максимально, хочется победить дома и добыть три очка», – сказал Назарина в эфире «Футбол NEWS».

«Заря» сыграет с «Минаем» в субботу, 14 августа.

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Источник — Динамомания

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