Егор НАЗАРИНА: «Мы к каждому матчу готовимся одинаково»

24-летний украинский полузащитник луганской «Зари» Егор Назарина поделился ожиданиями от матча с «Минаем» в УПЛ.

«Минай», «Динамо», «Александрия» — мы к каждому матчу готовимся одинаково. Настроение позитивное. Мы готовимся к этой игре. Мотивированы, настроены максимально, хочется победить дома и добыть три очка», – сказал Назарина в эфире «Футбол NEWS».

«Заря» сыграет с «Минаем» в субботу, 14 августа.