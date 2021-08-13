ВИДЕО. Днепр-1 готовится к поединку с Десной

Днепровский «Днепр-1» продолжает активную подготовку к поединку 4-го тура чемпионата Украины по футболу против черниговской «Десны».
Матч «Десна» — «Днепр-1» состоится в субботу, 14 августа, в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
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Источник — СК Днепр-1
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