ВИДЕО. Это Париж! Неймар эмоционально поздравил ПСЖ с днем рождения

В четверг, 12 августа, парижскому ПСЖ исполнился 51 год.
«С Днем рождения, ПСЖ. 51 год истории! Это Париж!!», — прокомментировал 29-летний форвард ПСЖ Неймар видео, где он громко кричит «Это Париж!».
Неймар защищает цвета ПСЖ с 2017 года.
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Источник — Instagram
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