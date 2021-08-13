УЕФА планирует отменить финансовый фейр-плей. Что будет взамен?

УЕФА собирается вскоре обнародовать предложения по отмене правил финансового Fair Play.

Взамен будут введены потолок зарплат и налог на роскошь для тех клубов, кто его нарушит. Клубы будут вынуждены тратить фиксированный процент своих доходов на заработную плату. Налог на роскошь будет перераспределен между другими клубами в европейских соревнованиях. Планы планируется обсудить на конференции УЕФА в сентябре.

В следующем месяце УЕФА намерен обнародовать предложения, согласно которым в 2022 году правила финансового Fair Play будут заменены потолком заработной платы и налогом на роскошь. Текущая система FFP, введенная 11 лет назад, гласит, что клубы должны выйти на уровень безубыточности в течение трехлетнего периода.

Потолок зарплат. Согласно новой системе, клубы, участвующие в европейских соревнованиях, будут ограничены: на заработную плату можно будет тратить только фиксированный процент своих доходов – предположительно около 70 процентов.

Налог на роскошь. Любые клубы, нарушающие ограничение на потолок зарплат, должны будут уплатить налог на роскошь. Эти средства будут направлены в банк для последующего перераспределения между другими клубами, участвующими в соревновании.

Предложения будут обнародованы на конференции о будущем европейского футбола, которую УЕФА проведет в Швейцарии в следующем месяце. На встрече УЕФА примут участие представители национальных ассоциаций, лиг, клубов, игроки и агенты.

Верхний предел заработной платы позволит богатым владельцам тратить средства сверх доходов своего клуба, но только в том случае, если они готовы платить налог на роскошь в случае превышения потолка зарплат.

Налог на роскошь будет начисляться по скользящей шкале, где превышение лимита до 20 процентов может означать, что клубы заплатят эквивалентную сумму перерасхода, но в случае превышения она может быть в 1,5 или в 2 раз больше. В предложениях используется аналогичная система, применяемая в США как в бейсбольной лиге MLB, так и в баскетбольной НБА.

На встрече УЕФА также обсудят, как отразить угрозу создания альтернативных лиг, таких как недавно нашумевшая Европейская Суперлига.