УЕФА планирует отменить финансовый фейр-плей. Что будет взамен?

Взамен будут введены потолок зарплат и налог на роскошь для нарушителей

  • 13.08.2021 00:39
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  • 3 комментария
УЕФА планирует отменить финансовый фейр-плей. Что будет взамен?
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА собирается вскоре обнародовать предложения по отмене правил финансового Fair Play.

Взамен будут введены потолок зарплат и налог на роскошь для тех клубов, кто его нарушит. Клубы будут вынуждены тратить фиксированный процент своих доходов на заработную плату. Налог на роскошь будет перераспределен между другими клубами в европейских соревнованиях. Планы планируется обсудить на конференции УЕФА в сентябре.

В следующем месяце УЕФА намерен обнародовать предложения, согласно которым в 2022 году правила финансового Fair Play будут заменены потолком заработной платы и налогом на роскошь. Текущая система FFP, введенная 11 лет назад, гласит, что клубы должны выйти на уровень безубыточности в течение трехлетнего периода.

Потолок зарплат. Согласно новой системе, клубы, участвующие в европейских соревнованиях, будут ограничены: на заработную плату можно будет тратить только фиксированный процент своих доходов – предположительно около 70 процентов.

Налог на роскошь. Любые клубы, нарушающие ограничение на потолок зарплат, должны будут уплатить налог на роскошь. Эти средства будут направлены в банк для последующего перераспределения между другими клубами, участвующими в соревновании.

Предложения будут обнародованы на конференции о будущем европейского футбола, которую УЕФА проведет в Швейцарии в следующем месяце. На встрече УЕФА примут участие представители национальных ассоциаций, лиг, клубов, игроки и агенты.

Верхний предел заработной платы позволит богатым владельцам тратить средства сверх доходов своего клуба, но только в том случае, если они готовы платить налог на роскошь в случае превышения потолка зарплат.

Налог на роскошь будет начисляться по скользящей шкале, где превышение лимита до 20 процентов может означать, что клубы заплатят эквивалентную сумму перерасхода, но в случае превышения она может быть в 1,5 или в 2 раз больше. В предложениях используется аналогичная система, применяемая в США как в  бейсбольной лиге MLB, так и в баскетбольной НБА.

На встрече УЕФА также обсудят, как отразить угрозу создания альтернативных лиг, таких как недавно нашумевшая Европейская Суперлига.

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Источник — Daily Mail

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 13.08.2021 01:39
    0
    прикольный вариант с готовой суперлигой апл, где какой нибудь бернли с 17 строчки едва оставшийся в апл - запросто перебьет реал, барсу, интер, юве по возможности платить зарплату
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    Slevin
    online
      Slevin, 13.08.2021 01:15
    0
    Все фигня, не будет это работать, так как как и ФФП.
    Единственный нормальный вариант - делать лигу формата НБА, где есть четкий потолок зарплат один для всех, несколько логичных исключений и налог на роскошь.
    Ссылка
    Slevin
    online
      Slevin, 13.08.2021 01:04
    0
    Все фигня, не будет это работать, так как как и ФФП.
    Единственный нормальный вариант - делать лигу формата НБА, где есть четкий потолок зарплат один для всех, несколько логичных исключений и налог на роскошь.
    Ссылка
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