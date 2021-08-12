Михаил СЕРГИЙЧУК: «Уровень УПЛ намного выше, чем Первой лиги»

Нападающий «Вереса» Михаил Сергийчук поделился ожиданиями от матча четвертого тура УПЛ против своего бывшего клуба, «Ворсклы», который пройдет в субботу, 14 августа:

- Михаил, будет ли матч с «Ворсклой» особенным для тебя?

– После того, как я год играл в Полтаве – каждый матч против «Ворсклы» особенный. Но не как против врага. Я с теплотой отношусь к Полтаве, «Ворскле» и болельщикам этого клуба. С этим городом и клубом у меня связаны только приятные воспоминания.

– В чем сила нынешней полтавской команды?

– Сила «Ворсклы» – в коллективе, в хорошем подборе исполнителей. В «Ворскле» все на очень хорошем уровне организации, который и должен быть в команде УПЛ.

- На что нужно обратить особое внимание в матче футболистам «Вереса»?

- Об этом нам завтра расскажут тренеры во время теоретического занятия. Там разбирать игру соперника, индивидуально каждого игрока.

– Какова сейчас психологическая ситуация в коллективе после двух подряд неудач?

– Все же ждали, что мы будем выигрывать в каждом матче, как это было в первой лиге. Но УПЛ – это гораздо более высокий уровень. Это только начало сезона, сейчас нам очень нужно успокоиться и не делать трагедий после поражений на старте.