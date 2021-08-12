Потолок зарплат и налог на роскошь. Чем УЕФА собирается заменить ФФП

Новые правила могут вступить в силу уже в 2022 году

  • 12.08.2021 21:52
  • 1533 просмотра
  • 1 комментарий
Потолок зарплат и налог на роскошь. Чем УЕФА собирается заменить ФФП
© Getty Images/Global Images Ukraine

В сентябре УЕФА планирует опубликовать предложения по новым правилам финансового контроля в европейском футболе вместо нынешнего финансового фейр-плей (ФФП). Новые правила могут вступить в силу уже в 2022 году.

По информации английских СМИ, УЕФА планирует ввести потолок зарплат по аналогии с баскетбольной лигой НБА. Для тех клубов, которые будут превышать потолок, будет налог на роскошь.

Если клуб будет превышать потолок зарплат на 20% или менее, то будет обязан заплатить налог на ту же сумму, на которую лимит превышен. Если потолок превышен на более чем 20% - клуб будет вынужден заплатить налог в полтора-два раза больший, чем превышение лимита.

Клубы, которые будут регулярно превышать лимит зарплат, будут подвергаться более серьезным санкциям, вплоть до дисквалификации.

Также планируется ввести правило, согласно которому участники еврокубков могут тратить на зарплаты не более 70% от общего годового дохода.

Кроме этого, на сентябрьском саммите УЕФА обсудит с клубами меры, которые исключат возможность создания в будущем Суперлиги и ее аналогов.

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Источник — Daily Mail

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    online
      rus, 12.08.2021 21:54
    0
    Кто бы сомневался!
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