ОФИЦИАЛЬНО. Телеканалы Футбол 1/2/3 будут транслировать турецкую Суперлигу

Первый тур стартует 13 августа матчем «Бешикташ» – «Ризеспор»

  • 12.08.2021 20:35
  • 432 просмотра
  • 8 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Телеканалы Футбол 1/2/3 будут транслировать турецкую Суперлигу
© ФК Бешикташ. Домагой Вида

Телеканалы Футбол 1/2/3 стали официальным вещателем турецкой Суперлиги в Украине. Первый тур стартует уже завтра, 13 августа. В официальном заявлении телеканалов сказано:

«Самые громкие фаны на планете и настоящий культ футбола – это все о Турции, где завтра стартует новый розыгрыш Суперлиги. Один из самых эмоциональных, ожесточенных, непредсказуемых и страстных чемпионатов отныне можно увидеть на наших телеканалах, которые стали его официальным вещателем.

Сможет ли «Бешикташ» отстоять титул? Или уступит другому стамбульскому гранду, а может найдется претендент на сенсацию? Ответы на эти вопросы даст интригующий сезон, который стартует поединком «Бешикташ» – «Ризеспор» в эфире Футбол 2».

Телеканалы Футбол 1/2/3 также транслируют матчи квалификации ЧМ-2022, Украинской Премьер-Лиги, Суперкубка Украины, Первой лиги Украины, Лиги наций УЕФА, нидерландской Эредивизии, Кубка Италии, Кубка Либертадорес, чемпионата Аргентины и Кубка Бразилии.

В то же время медиасервис MEGOGO транслирует турниры: все еврокубки (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций), Ла Лига, Лига 1, Серия А, немецкая Бундеслига, Кубок Америки, чемпионат Бразилии.

Права на трансляцию АПЛ в Украине принадлежат телеканалу Setanta Sports.

Расписание трансляций 1-го тура чемпионата Турции на телеканалах Футбол 1/2/3.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Серж пер
    online
      Серж пер, 12.08.2021 21:03
    0
    Выше только террихоны
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 12.08.2021 21:02
    0
    Та байдуже, при хорошому інеті футбол можна дивитись онлайн і безкоштовно пропозицій більш ніж достатньо.
    Ссылка
    igor shmuylo
    online
      igor shmuylo, 12.08.2021 21:01
    0
    Ето уже дно, показывать чемп, турчии. А а на больше канали футбол не чего показывать. Лечензии на показ забрало мегого
    Ссылка
    newkyiv
      newkyiv, 12.08.2021 20:57
    0
    Лучше уж Ингулец - Минай.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 12.08.2021 20:56
    +5
    Обов'язково ще Угорщину, Словаччину ну і Молдову, піпл з нетерпінням чекає
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 12.08.2021 20:55
    +6
    Наконец то я посмотрю дерби сиваспор Газиантеп
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    Fragma1
      Fragma1, 12.08.2021 20:55
    +2
    Гайки
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 12.08.2021 20:53
    +3
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