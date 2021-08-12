ОФИЦИАЛЬНО. Телеканалы Футбол 1/2/3 будут транслировать турецкую Суперлигу

Телеканалы Футбол 1/2/3 стали официальным вещателем турецкой Суперлиги в Украине. Первый тур стартует уже завтра, 13 августа. В официальном заявлении телеканалов сказано:

«Самые громкие фаны на планете и настоящий культ футбола – это все о Турции, где завтра стартует новый розыгрыш Суперлиги. Один из самых эмоциональных, ожесточенных, непредсказуемых и страстных чемпионатов отныне можно увидеть на наших телеканалах, которые стали его официальным вещателем.

Сможет ли «Бешикташ» отстоять титул? Или уступит другому стамбульскому гранду, а может найдется претендент на сенсацию? Ответы на эти вопросы даст интригующий сезон, который стартует поединком «Бешикташ» – «Ризеспор» в эфире Футбол 2».

Телеканалы Футбол 1/2/3 также транслируют матчи квалификации ЧМ-2022, Украинской Премьер-Лиги, Суперкубка Украины, Первой лиги Украины, Лиги наций УЕФА, нидерландской Эредивизии, Кубка Италии, Кубка Либертадорес, чемпионата Аргентины и Кубка Бразилии.

В то же время медиасервис MEGOGO транслирует турниры: все еврокубки (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций), Ла Лига, Лига 1, Серия А, немецкая Бундеслига, Кубок Америки, чемпионат Бразилии.

Права на трансляцию АПЛ в Украине принадлежат телеканалу Setanta Sports.

Расписание трансляций 1-го тура чемпионата Турции на телеканалах Футбол 1/2/3.