Металлист 1925 против Днепра-1. Известны даты и время матчей 6-го тура УПЛ

Поединки состоятся перед началом нового учебного года

  • 12.08.2021 16:25
  • 566 просмотров
  • 1 комментарий
Металлист 1925 против Днепра-1. Известны даты и время матчей 6-го тура УПЛ
© УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 6-го тура сезона 2021/22.

6-й тур

27 августа (пятница)

«Черноморец» - «Александрия» 19:30

28 августа (суббота)

«Ингулец» - «Мариуполь» 14:00

«Металлист 1925» - «Днепр-1» 17:00

«Динамо» - «Колос» 19:30

29 августа (воскресенье)

«Десна» - «Верес» 14:00

«Минай» - «Шахтер» 17:00

«Заря» - «Ворскла» 19:30

«Рух» - «Львов» 19:30

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Источник — УПЛ

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 12.08.2021 17:20
    -1
    Раньше у этих городов была заруба покруче ДК-ШД
    А клоны походу мало кому интересны
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