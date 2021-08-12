Металлист 1925 против Днепра-1. Известны даты и время матчей 6-го тура УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 6-го тура сезона 2021/22.
6-й тур
27 августа (пятница)
«Черноморец» - «Александрия» 19:30
28 августа (суббота)
«Ингулец» - «Мариуполь» 14:00
«Металлист 1925» - «Днепр-1» 17:00
«Динамо» - «Колос» 19:30
29 августа (воскресенье)
«Десна» - «Верес» 14:00
«Минай» - «Шахтер» 17:00
«Заря» - «Ворскла» 19:30
«Рух» - «Львов» 19:30
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Источник — УПЛ
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