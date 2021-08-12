Известны время и место проведения матчей второго этапа Кубка Украины

Дирекция по проведению Кубка Украины определила даты, время и место проведения матчей второго предварительного этапа турнира.



Кубок Украины-2021/2022. Второй предварительный этап



17.08.2021



17.00. - «Скорук» (Никопольский р-н) - «Виктория» (Николаевка). Никополь. Стадион «Электрометаллург».



18.08.2021



16.00 - «Сумы» (Сумы) - «Металлург» (Запорожье).

16.00 - «Таврия» (Симферополь) - «Днепр» (Черкассы). Марьяновка. Стадион «Марьяновский».

16.00 - ФК «Феникс» (Подмонастырь, Львовская обл.) - «Прикарпатье» (Ивано-Франковск). Подмонастырь. Стадион «Феникс».

17.00 - «Эпицентр» (Дунаевцы) - «Подолье» (Хмельницкий). Дунаевцы. Стадион «Колос».

17.00 - «Буковина» (Черновцы) - «Агробизнес» (Волочиск). Черновцы. Стадион «Буковина».

17.00 - «Ужгород» (Ужгород) - «Нива» (Тернополь). Ужгород. Стадион «Авангард».

17.00 - «Чайка» (Петропавловская Борщаговка) - «Чернигов» (Чернигов). Макаров.

17.00 - «Яруд» (Мариуполь) - «Металлист» (Харьков). Мариуполь. Стадион «Западный».

17.00 - ФК «Олимпия» (Савинцы, Полтавская обл.) - «Волчанск» (Волчанск). Полтава. Стадион «Локомотив».

17.00 - «Перемога» (Днепр) - «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни). Днепр. Стадион «Олимпийские резервы».

17.00 - «Реал Фарма» (Одесса) - «ВПК-Агро» (Вишневое). Одесса. ФСК «Иван».

17.00 - «Балканы» (Заря) - «Энергия» (Новая Каховка). Звезда. Стадион им. Бориса Тропанца.

17.00 - «Николаев» (Николаев) - «Кривбасс» (Кривой Рог). Николаев. Центральный городской стадион.

17.30 - «Диназ» (Вышгород) - «Оболонь» (Киев). Вышгород. Стадион «Диназ».

18.00 - «Рубикон» (Киев) - «Полесье» (Житомир). Счастливое. «Арсенал-Арена».

18.00 - «Карпаты» (Львов) - «Карпаты» (Галич). Львов. Стадион «Украина».

18.00 - «Левый берег» (Киев) - «Олимпик» (Донецк). Киев. Стадион «Левый берег».

18.00 - «Альянс» (Долина) - «Краматорск» (Краматорск).

18.00 - «Никополь» (Никополь) - «Кристалл» (Херсон). Никополь. Стадион «Электрометаллург».

19.00 - ЛНЗ (Черкассы) - «Кремень» (Кременчуг). Черкассы. «Черкассы-Арена».

«Нива» (Винница) - «Волынь» (Луцк). Винница. Центральный городской стадион.



Время начала матчей может быть изменено. В некоторых матчах место и время проведения еще не утверждены.