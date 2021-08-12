Заури МАХАРАДЗЕ: «Каждую игру хотим выиграть»

Новичок «Полесья» настроен отобрать три очка у «Агробизнеса»

  • 12.08.2021 14:59
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Заури МАХАРАДЗЕ: «Каждую игру хотим выиграть»
© Футбол 1/2/3. Заури Махарадзе

Голкипер житомирского «Полесья» Заури Махарадзе поделился ожиданиями от матча 4-го тура Первой лиги Украины против «Агробизнеса» из Волочиска.

«Мы каждую игру хотим выиграть. Ответственность была и остается. Будем стараться так и дальше продолжать.

Конечно, мы хотим видеть полный стадион, потому что это всегда приятно. Это совсем другой футбол. Мы играем для болельщиков. Уверен, что мы будем радовать их победами», - сказал Махарадзе.

Матч «Полесье» – «Агробизнес» состоится в пятницу, 13 августа. Начало в 17:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

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