Динамо поможет ивано-франковскому клубу развивать юношеский футбол

ФК «Динамо» Киев получил письмо на имя президента клуба от президента футбольного клуба «Угорники» из одноименного села Коломыйского района Ивано-Франковской области.

Президент ФК «Угорники» Михаил Дубей пригласил руководство киевского клуба принять участие в реализации проекта «ФК Угорники - путь к мечте», который участвует в конкурсе от Британского Совета и предусматривает модернизацию стадиона с целью создания качественных условий для проведения тренировок и организации матчей среди молодых игроков 16-19 лет.

Кроме того, руководство ФК «Угорники» выразило заинтересованность в стажировке своих тренеров и игроков.

Руководство «Динамо» выразило готовность финансово помочь клубу из Ивано-Франковской области в реализации этого проекта.

ФК «Динамо» Киев неуклонно придерживается философии развития детско-юношеского футбола в Украине, помогая улучшать инфраструктуру для занятия футболом детьми и юношами не только в столице, а и во всех уголках нашей страны.

Клуб всегда поддерживает инициативу патриотически настроенных людей и организаций, которые стремятся инвестировать в здоровое будущее нашей нации.