Динамо поможет ивано-франковскому клубу развивать юношеский футбол

Киевляне приняли приглашение ФК «Угорники»

  • 12.08.2021 14:19
  • 1024 просмотра
  • 2 комментария
Динамо поможет ивано-франковскому клубу развивать юношеский футбол
© ФК Угорники

ФК «Динамо» Киев получил письмо на имя президента клуба от президента футбольного клуба «Угорники» из одноименного села Коломыйского района Ивано-Франковской области.

Президент ФК «Угорники» Михаил Дубей пригласил руководство киевского клуба принять участие в реализации проекта «ФК Угорники - путь к мечте», который участвует в конкурсе от Британского Совета и предусматривает модернизацию стадиона с целью создания качественных условий для проведения тренировок и организации матчей среди молодых игроков 16-19 лет.

Кроме того, руководство ФК «Угорники» выразило заинтересованность в стажировке своих тренеров и игроков.

Руководство «Динамо» выразило готовность финансово помочь клубу из Ивано-Франковской области в реализации этого проекта.

ФК «Динамо» Киев неуклонно придерживается философии развития детско-юношеского футбола в Украине, помогая улучшать инфраструктуру для занятия футболом детьми и юношами не только в столице, а и во всех уголках нашей страны.

Клуб всегда поддерживает инициативу патриотически настроенных людей и организаций, которые стремятся инвестировать в здоровое будущее нашей нации.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Хосе Карерас
    online
      Хосе Карерас, 12.08.2021 14:42
    0
    Правильно писати клубу з Франківщини або Прикарпаття.Тому ,що від Франківська до Коломиї Кілометрів 60!
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    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 12.08.2021 14:38
    +3
    молодцы, Чемпион и лидер по работе во благо украинского футбола !
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