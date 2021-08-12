Евгений ТКАЧУК: «Хотим доказать, что способны играть на высоком уровне»

Защитник «Металлиста 1925» – о предстоящем матче с «Шахтером»

  • 12.08.2021 12:54
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Евгений ТКАЧУК: «Хотим доказать, что способны играть на высоком уровне»
© ФК Металлист 1925

30-летний защитник харьковского «Металлиста 1925» Евгений Ткачук поделился ожиданиями от матча 4-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера».

«Наша команда вышла из Первой лиги недавно. Мы хотим доказать, что способны играть на высоком уровне. Наш тренер говорит, что нужно выходить на каждый матч и стараться победить.

Многие ребята и я, в том числе, давно не играли против таких сильных команд. Нужно время. И нужно понять, как мы против них будем действовать.

Я не вижу по ребятам, что есть мандраж. Мы же не играем финал еврокубка. Это очередная игра, в которой будет разыгрываться три очка. Мы тоже хотим показать, что не являемся слабыми», - сказал Ткачук.

Матч «Шахтер» – «Металлист 1925» состоится в пятницу, 13 августа. Начало в 19:30 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

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