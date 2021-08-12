Артур ЗАПАДНЯ: «Все понимают, какая Шахтер команда»

31-летний защитник харьковского «Металлиста 1925» Артур Западня поделился ожиданиями от матча 4-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера».
«Это «Шахтер». Все понимают, что это за команда. Лига чемпионов, все дела. Основная нагрузка ляжет на защитников. Будем стараться проводить контратаки», - сказал Западня.
Матч «Шахтер» – «Металлист 1925» состоится в пятницу, 13 августа. Начало в 19:30 по Киеву.
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Источник — Футбол 1/2/3
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