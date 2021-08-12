Валерий КРИВЕНЦОВ: «Хотим себя проверить на уровне команды Лиги чемпионов»

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от матча 4-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера».

«Для нас это очень серьезная игра. Мы хотим себя проверить на уровне команды Лиги чемпионов, и команде, которая заслуженно является лидером нашего футбола. Поэтому для нас эта игра будет очень интересной.

Видоизменились у них принципы, новые требования. Это нормально, ведь если тренер возглавляет команду, он приносит свои требования.

У Шахтера сложный график, мы это прекрасно понимаем. У них архиважная игра 17 августа с Монако, но там достаточно квалифицированных игроков, чтобы варьировать состав», - подытожил Кривенцов.

Матч «Шахтер» – «Металлист 1925» состоится в пятницу, 13 августа. Начало в 19:30 по Киеву.