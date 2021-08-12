У Зинченко меньше всех? Опубликована платежная ведомость Ман Сити

В Англии опубликовали зарплатную ведомость «Манчестер Сити» перед стартом сезона 2021/22.

По информации журналистов, больше всех зарабатывает лидер команды Кевин де Брюйне - 385 тысяч фунтов в неделю или 20,2 миллиона в год.

А вот украинец Александр Зинченко получает 20 тысяч в неделю или миллион в год - это наименьшая цифра в первой команде. Нынешний контракт игрока истекает в 2024 году.

Отметим, что новичок Джек Грилиш сразу стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.