У Зинченко меньше всех? Опубликована платежная ведомость Ман Сити

В Англии опубликовали зарплатную ведомость «Манчестер Сити» перед стартом сезона 2021/22.
По информации журналистов, больше всех зарабатывает лидер команды Кевин де Брюйне - 385 тысяч фунтов в неделю или 20,2 миллиона в год.
А вот украинец Александр Зинченко получает 20 тысяч в неделю или миллион в год - это наименьшая цифра в первой команде. Нынешний контракт игрока истекает в 2024 году.
Отметим, что новичок Джек Грилиш сразу стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.
Источник — The Sun
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(десь 1,4 млн. дол.)...... Всього трохи більше 100 000 дол на місяць... Лауреат Нобелівської премії отримує 1 млн дол !!! - всього за своє відкриття для людства - отже ноги стоять значно дорожче розуму!
багато
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