У Зинченко меньше всех? Опубликована платежная ведомость Ман Сити

Лидирует де Брюйне, замыкает список Зинченко

  • 12.08.2021 11:23
  • 2850 просмотров
  • 12 комментариев
У Зинченко меньше всех? Опубликована платежная ведомость Ман Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Англии опубликовали зарплатную ведомость «Манчестер Сити» перед стартом сезона 2021/22.

По информации журналистов, больше всех зарабатывает лидер команды Кевин де Брюйне - 385 тысяч фунтов в неделю или 20,2 миллиона в год.

А вот украинец Александр Зинченко получает 20 тысяч в неделю или миллион в год - это наименьшая цифра в первой команде. Нынешний контракт игрока истекает в 2024 году.

Отметим, что новичок Джек Грилиш сразу стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

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Источник — The Sun

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 12.08.2021 11:59
    0
    Який же Зінченко "бідненький": всього мільйон фунтів
    (десь 1,4 млн. дол.)...... Всього трохи більше 100 000 дол на місяць... Лауреат Нобелівської премії отримує 1 млн дол !!! - всього за своє відкриття для людства - отже ноги стоять значно дорожче розуму!
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    Tasha19
    online
      Tasha19, 12.08.2021 11:58
    0
    У Фодена і Зінченка такі зарплати були до продовження контрактів, коли в 2019 продовжували контракти то називалися суми в районі 60 тис в тиждень, тому сумніваюсь, що в них на сьогодні зарплати 20 і 30 тис.
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    Евгений Лисенко
    online
      Евгений Лисенко, 12.08.2021 11:57
    0
    Уффф, Ферна поднял в МС, после 2млн$ в Шахтере! Красавчик - заслужил!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.08.2021 11:53
    0
    dd dent, 12.08.2021 11:46
    Седан знала где пристроится а так то норм зп, все равно ж поднимут ещё
    ты тож можешь так пристроится))) Детей завести)))
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    Cruijff
    online
      Cruijff, 12.08.2021 11:50
    0
    Ну контракт Філа Фодена явно на молодих дріжджах, чувак в кінці минулого сезону посадив на лавку Стерлінга
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    aleks8-48
    online
      aleks8-48, 12.08.2021 11:48
    +1
    Ярослав Лапшенков, 12.08.2021 11:43
    Остальное в конверте?
    Остальное премиальные,которые в разы больше официальной зарплаты.
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    dd dent
    online
      dd dent, 12.08.2021 11:46
    +1
    Седан знала где пристроится а так то норм зп, все равно ж поднимут ещё
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    Zhez53
      Zhez53, 12.08.2021 11:45
    0
    Прочитал первое предложение. Сразу мысль, чем они там меряются
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    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 12.08.2021 11:43
    0
    Остальное в конверте?
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    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 12.08.2021 11:35
    +1
    Экономят на Сане, в Англии жизнь дорогая.
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    Павел СН
      Павел СН, 12.08.2021 11:31
    0
    та того
    багато
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    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 12.08.2021 11:30
    +1
    Повезло а ведь могли и просто едой платить
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