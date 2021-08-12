ФОТО. Монфис вспомнил Свитолину после тяжелой победы

Теннисист Гаэль Монфис оценил свою победу на крупном турнире в Торонто, отметив, что его это первый триумф после того, как состоялась свадьба с Элиной Свитолиной.
Монфис в непростом матче обыграл Джона Миллмана в трех сетах.
Украинка вышла замуж за француза в июле.
«То чувство, когда выиграл первый матч в качестве женатого человека», - написал Монфис в Instagram.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.