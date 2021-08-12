ФОТО. Монфис вспомнил Свитолину после тяжелой победы

Теннисист Гаэль Монфис оценил свою победу на крупном турнире в Торонто, отметив, что его это первый триумф после того, как состоялась свадьба с Элиной Свитолиной.

Монфис в непростом матче обыграл Джона Миллмана в трех сетах.

Украинка вышла замуж за француза в июле.

«То чувство, когда выиграл первый матч в качестве женатого человека», - написал Монфис в Instagram.

