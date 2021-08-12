ФОТО. Монфис вспомнил Свитолину после тяжелой победы

Француз выиграл матч на турнире в Канаде

  • 12.08.2021 11:10
  • 4563 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Монфис вспомнил Свитолину после тяжелой победы
© instagram.com

Теннисист Гаэль Монфис оценил свою победу на крупном турнире в Торонто, отметив, что его это первый триумф после того, как состоялась свадьба с Элиной Свитолиной.

Монфис в непростом матче обыграл Джона Миллмана в трех сетах.

Украинка вышла замуж за француза в июле.

«То чувство, когда выиграл первый матч в качестве женатого человека», - написал Монфис в Instagram.
 

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    limb0101
    online
      limb0101, 12.08.2021 13:23
    +2
    Вот это настоящий кормилец.
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    Yura Юрий
      Yura Юрий, 12.08.2021 12:16
    +2
    что то после свадьбы как прорвало, то Свитолина медаль на Олимпиаде, теперь Монфис, который последние матчи в чистую сливал
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