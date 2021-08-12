Олег ИЛЬИН: «Соперник сидел в обороне»

Полузащитник «Колоса» Олег Ильин прокомментировал поражение от «Шахтера» из Караганды (0:0, пен. 1:3) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций.
«Тяжело было, конечно. Соперник сидел в обороне. Но, думаю, это не оправдание. Хотели, но не получилось», - сказал Ильин.
Отметим, что «Колосу» второй год подряд не удалось пройти квалификационный барьер еврокубков.
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Источник — Футбол 1/2/3
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