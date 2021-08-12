Евгений НОВАК: «Теперь впереди чемпионат»

Защитник «Колоса» – о вылете из Лиги конференций

  • 12.08.2021 01:19
  • 54 просмотра
  • 0 комментариев
Евгений НОВАК: «Теперь впереди чемпионат»
© Футбол 1/2/3. Евгений Новак

Защитник «Колоса» Евгений Новак прокомментировал поражение от «Шахтера» из Караганды (0:0, пен. 1:3) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций.

«Хочется сыграть следующую игру, чтобы, так сказать, отмазаться и приобрести позитивные эмоции. Теперь впереди чемпионат. Нужно опять проходить этот длинный путь», - сказал Новак.

Отметим, что «Колосу» второй год подряд не удалось пройти квалификационный барьер еврокубков.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности