Евгений НОВАК: «Теперь впереди чемпионат»

Защитник «Колоса» Евгений Новак прокомментировал поражение от «Шахтера» из Караганды (0:0, пен. 1:3) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций.

«Хочется сыграть следующую игру, чтобы, так сказать, отмазаться и приобрести позитивные эмоции. Теперь впереди чемпионат. Нужно опять проходить этот длинный путь», - сказал Новак.

Отметим, что «Колосу» второй год подряд не удалось пройти квалификационный барьер еврокубков.