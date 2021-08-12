ФОТО. Мы так сильно тебя любим! Шевченко поздравил супругу с днем рождения

11 августа жене знаменитого футболиста Кристен Пазик исполнилось 43 года

  • 12.08.2021 00:23
  • 732 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Мы так сильно тебя любим! Шевченко поздравил супругу с днем рождения
© Instagram. Кристен Пазик и Андрей Шевченко

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил жену с Днем рождения.

11 августа супруге знаменитого футболиста Кристен Пазик исполнилось 43 года. В прошлом месяце она с Андреем отметила 17-ю годовщину брака. У пары четыре сына – Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.

Андрей Шевченко разместил две семейных фотографии и поздравление на своей странице в Instagram: «С Днем рождения, моя любовь! Мы так сильно тебя любим!»

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    name_footbol
    online
      name_footbol, 12.08.2021 01:06
    0
    Страшненькая, но это жена Шевы, уважаю его и его любовь!
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