ФОТО. Мы так сильно тебя любим! Шевченко поздравил супругу с днем рождения

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил жену с Днем рождения.
11 августа супруге знаменитого футболиста Кристен Пазик исполнилось 43 года. В прошлом месяце она с Андреем отметила 17-ю годовщину брака. У пары четыре сына – Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.
Андрей Шевченко разместил две семейных фотографии и поздравление на своей странице в Instagram: «С Днем рождения, моя любовь! Мы так сильно тебя любим!»
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Источник — Instagram
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