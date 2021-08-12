ФОТО. Мы так сильно тебя любим! Шевченко поздравил супругу с днем рождения

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил жену с Днем рождения.

11 августа супруге знаменитого футболиста Кристен Пазик исполнилось 43 года. В прошлом месяце она с Андреем отметила 17-ю годовщину брака. У пары четыре сына – Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.

Андрей Шевченко разместил две семейных фотографии и поздравление на своей странице в Instagram: «С Днем рождения, моя любовь! Мы так сильно тебя любим!»