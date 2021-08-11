Владимир ОРЛОВ: «Задача-минимум на Евро - это выход из группы»

Женская сборная Украины по волейболу завершает подготовку к чемпионату Европы

  • 11.08.2021 22:24
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  • 1 комментарий
Владимир ОРЛОВ: «Задача-минимум на Евро - это выход из группы»
© CEV

Ровно через неделю 18 августа в четырех европейских странах - Болгарии, Румынии, Сербии и Хорватии - стартует женский чемпионат континента по волейболу. В нем будут принимать участие 24 национальных  сборных и среди них Украина. Мы связались с главным тренером нашей команды болгарским специалистом Владимиром Орловым, который сейчас вместе со своими подопечными находится в Греции, и попросили его рассказать о том, как идет подготовка к этому престижному и ответственному турниру. 

- Собрались вместе мы еще первого июля в Южном, чтобы продолжить готовиться к чемпионату Европы, - говорит Владимир Сергеевич. - Затем был учебно-тренировочный сбор в Болгарии, который проходил в хороших и комфортных условиях. Поработали достаточно продуктивно, при этом еще сумели провести два контрольных матча с местной национальной сборной. Ее по праву считают одной из ведущих женских команд в Европы и претендентом на медали в предстоящем чемпионате. Прежде всего, было очень важно посмотреть как мы выглядим на фоне болгарских волейболисток. Могу сказать, что несмотря на два поражения с одинаковым счетом 1:3, наша сборная сыграла неплохо и старалась бороться за каждый сет. 

- Далее вы вернулись в Украину?
- Да, в начале августа у нас в Запорожье планировалось провести международный турнир с участием нескольких сильных национальных сборных. Но, увы, по разным причинам одна за одной команды стали отказываться от участия в турнире и нам в срочном порядке пришлось менять дальнейший план подготовки. Мы отправились в Грецию. Кстати, именно здесь мы тренировались весной перед отбором на чемпионат Европы и теперь сыграли уже два контрольных матча со сборной этой страны - один выиграли и один проиграли. Напомню, что в отборочном турнире и наша команда, и сборная Греции добились положительных результатов и вышли в финальный этап. Так что, хотелось бы верить, что и на этот раз нам в дальнейшем будет сопутствовать удача. 

- Вы из Греции отправитесь прямо на чемпионат Европы?
- Нет. Мы 13 августа должны возвратиться в Киев, пару дней здесь еще потренируемся, а 16 числа уже вылетим непосредственно в румынский город Клуж, где состоятся все матче группы D, в которой мы играем. 

- С окончательной заявкой на чемпионат Европы уже определились?
- Конечно. И могу сейчас ее озвучить. Это:  
Центральные блокирующие: Диана Мелюшкина, Марина Мазенко, Юлия Герасимова, Ирина Трушкина
Диагональные: Олеся Рыхлюк, Анна Харчинская 
Доигровщицы: Богдана Анисова, Екатерина Дудник, Надежда Кодола, Юлия Бойко
Связующие: Ольга Скрипак, Дарья Великоконь 
Либеро: Кристина Немцева, Анастасия Карасева

- Давайте немного отвлечемся от чемпионата Европы. Удалось ли Вам посмотреть матчи Олимпиады в Токио и какие они оставили впечатление?
- По возможности старался смотреть матчи, особенно решающие полуфинальные и финальные. Должен отметить, что волейбол на Олимпийских играх был достаточно высокого класса и многие фавориты подтвердили свой уровень. Поэтому есть чему поучиться и тренерам, и игрокам. Еще раз убедился в том, что пробиться в число участников Олимпийских игр очень сложно, но если уже сборная туда попала, то она может преподнести любой сюрприз. 

- Вы имеете ввиду мужскую сборную Франции, которая впервые стала олимпийским чемпионом?
- Не только. Если продолжить разговор о мужском турнире, то сборная Аргентины не была явным фаворитом даже в своей группе, а в итоге выиграла бронзовые награды. В тоже время неоднократный призер Олимпийских игр сборная США не смогла выйти из группы. В женском турнире в плей-офф не пробились действующие на тот момент олимпийские чемпионки китаянки. Так что сюрпризов в Токио хватало.   

- Что скажете о соперницах по группе D на предстоящем Евро?
- Все команды сильные и достойные. К примеру, сборная Турции на прошедшей Олимпиаде была в числе четвертьфиналистов, а на предыдущем чемпионате Европы заняла второе место. Волейболистки Нидерландов до этого тоже были дважды подряд серебряными призерами Евро. С командой Швеции весной нынешнего года мы играли в одной отборочной группе и знаем силу этих соперниц. Румынки хозяйки турнира, поэтому дома они постараются показать себя с самой лучшей стороны. Как и сборная Финляндии, которая звезд с неба не хватает, но сыграть на хорошем уровне, конечно же, может.   

- Какая задача стоит перед сборной Украины на ближайшем чемпионате Европы?
- Мы будем бороться в каждой игре за положительный результат. И задача-минимум для нас - это  выйти из группы. А как дальше может получиться в плей-офф, покажет время.  

Расписание игр сборной Украины на чемпионате Европы:

Группа D

19 августа     Украина - Нидерланды
20 августа     Украина - Турция
21 августа     Украина - Финляндия
23 августа     Украина - Швеция
25 августа     Украина - Румыния

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 11.08.2021 23:42
    0
    Удачи им конечно, но почему я вижу эту новость в разделе футбол?
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