Динамо - Минай: дебют Рамиреса, выход в основе Селезнева

Составы на перенесенный матч УПЛ

  • 11.08.2021 18:33
  • 2384 просмотра
  • 11 комментариев
Динамо - Минай: дебют Рамиреса, выход в основе Селезнева
© fcdynamo.kiev.ua

Сегодня в 19:30 в Киеве начнется перенесенный матч 1-го тура УПЛ между «Динамо» и «Минаем».

Отметим дебют в составе киевлян форварда Эрика Рамиреса.

Динамо: Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Караваев, Цыганков, Рамирес

В запасе: Бойко, Кендзера, Сидклей, Гармаш, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Леднев, Антюх

Минай: Кучер, Гончар, Бакайоко, Книш, Кулиев, Байдал, Хахлев, Кобак, Векляк, Синегуб, Селезнев

В запасе: Пеньков, Семенко, Петрусенко, Лиховидько, Ахмедзаде, Билоног, Месхи, Вишневский, Горин

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    terhoha
    online
      terhoha, 11.08.2021 19:09
    0
    Динамо - переїдьте Селезня-алкаша щоб його більше ніхто ніде не бачив і не чув.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 11.08.2021 18:59
    +3
    smart--Forever, 11.08.2021 18:47
    Картонные шампиньоны с деревянными по пояс украинцами в старте
    Ты попутал свой Шахтёр с чемпионом Динамо. Древесина играла с Александрией
    Ссылка
    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 11.08.2021 18:58
    -3
    Phoenix, 11.08.2021 18:52
    Ну ты и долбень!
    Ты специально такой себе ник выбрал, что можно на тебя пописать, ты растаешь, но возродишься из ссанья??
    Ссылка
    Phoenix
    online
      Phoenix, 11.08.2021 18:52
    +4
    smart--Forever, 11.08.2021 18:47
    Картонные шампиньоны с деревянными по пояс украинцами в старте
    Ну ты и долбень!
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 11.08.2021 18:47
    +7
    Цікаво!
    Ссылка
    smart--Forever
    online
      smart--Forever, 11.08.2021 18:47
    -11
    Zp0rtUA., 11.08.2021 18:40
    Вот это настоящие чемпионы Украины. Один легионер и 10 украинцев в старте. Но Рамиреса нужно наигрывать, что бы понимать, что он из себя представляет
    Картонные шампиньоны с деревянными по пояс украинцами в старте
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.08.2021 18:43
    +4
    Zp0rtUA., 11.08.2021 18:42
    Родригез довыпендривался, даже в заявке нет. Воспитательный процесс от деда
    А на тренировке за день до игры был.)
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.08.2021 18:42
    +8
    Вот вам ответ от Луческу на эпизоды с Шапаренко- Де Пена и Родригесу.
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    Zp0rtUA.
    online
      Zp0rtUA., 11.08.2021 18:42
    +8
    Родригез довыпендривался, даже в заявке нет. Воспитательный процесс от деда
    Ссылка
    Zp0rtUA.
    online
      Zp0rtUA., 11.08.2021 18:40
    +6
    Вот это настоящие чемпионы Украины. Один легионер и 10 украинцев в старте. Но Рамиреса нужно наигрывать, что бы понимать, что он из себя представляет
    Ссылка
    kadaad .
    online
      kadaad ., 11.08.2021 18:40
    +6
    Наконец-то Гармаш не центрфорвард!
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