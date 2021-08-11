Динамо - Минай: дебют Рамиреса, выход в основе Селезнева

Сегодня в 19:30 в Киеве начнется перенесенный матч 1-го тура УПЛ между «Динамо» и «Минаем».
Отметим дебют в составе киевлян форварда Эрика Рамиреса.
Динамо: Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Караваев, Цыганков, Рамирес
В запасе: Бойко, Кендзера, Сидклей, Гармаш, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Леднев, Антюх
Минай: Кучер, Гончар, Бакайоко, Книш, Кулиев, Байдал, Хахлев, Кобак, Векляк, Синегуб, Селезнев
В запасе: Пеньков, Семенко, Петрусенко, Лиховидько, Ахмедзаде, Билоног, Месхи, Вишневский, Горин
Источник — Sport.ua
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