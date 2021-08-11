Источник: Шахтер пытался подписать алжирского опорника Кадри

Украинский «Шахтер» и португальский «Порту» претендовали на 21-летнего алжирского опорного полузащитника «Параду» Абделькахара Кадри, сообщает Africa Top Sports.

Впрочем, сам футболист в конечном итоге предпочел перебраться в чемпионат Бельгии, откуда конкретное предложение ему сделал «Кортрейк».

«Клуб «Параду» объявляет о переходе игрока Абделькахара Кадри в бельгийский клуб «Кортрейк». Несмотря на то, что футболист получил предложение от украинского «Шахтера», игрок предпочел перейти в «Кортрейк», - приводит источник сообщение алжирского клуба.

С «Кортрейком» Кадри подписал контракт на четыре сезона. Бельгийцам трансфер игрока обошелся в 1,5 миллиона евро.

Абделькахар Кадри является воспитанником «Параду». Имеет на своем счету матчи за юношеские и молодежную сборную Алжира. Стоимость его контракта на Transfermarkt оценивается в 2 миллиона евро.