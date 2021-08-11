Мирон МАРКЕВИЧ: «У Колоса футболисты среднего уровня»

Украинский тренер – о вылете «Колоса» из Лиги конференций

  • 11.08.2021 17:57
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Мирон МАРКЕВИЧ: «У Колоса футболисты среднего уровня»
© ФК Рух. Мирон Маркевич

Мирон Маркевич поделился своим мнением по поводу вылета «Колоса» из Лиги конференций от «Шахтера» из Караганды:

– Вылетать от 11-й команды чемпионата Казахстана – позор?
– Я не вижу особой разницы между командами. Нельзя сказать, что игроки «Колоса» не старались. Хотели победить. Но есть такое понятие, как уровень мастерства. Против этого не попрешь. У клуба из Ковалевки футболисты среднего уровня. Но они старались, хотели – этого у них не отберешь.

– «Колос» реализовал только 1 из 4 послематчевых пенальти. Не пожалели в команде, что расстались с Селезневым?
– Не знаю, это не ко мне вопрос. Есть главный тренер, ему надо было просчитать вероятность серии пенальти. Более уверенно надо было подходить к 11-метровой отметке. Ощущалось, что карагандинский «Шахтер» был готов к пенальти – и вратарь, и футболисты. А наша команда – не очень.

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Источник — Трибуна

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