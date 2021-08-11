Ястремская / Остапенко – Перес / Пешке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжит выступление в парном разряде на турнире WTA 1000 в Монреале.
В матче второго круга украинка в дуэте с Аленой Остапенко встретятся против седьмых сеяных австралийки Эллен Перес и Кветы Пешке из Чехии. Встреча пройдет четвертым запуском на корте №5. Ориентировочное время начала матча – 23:30 по Киеву.
Далее по сетке победительницы противостояния Линетт / Пера – Аояма / Шибахара.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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