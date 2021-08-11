3 года и 15 миллионов. Условия контракта ТК Футбол и Первой лиги

Стороны заключили договор на 3 года

  • 11.08.2021 16:11
  • 1872 просмотра
  • 10 комментариев
3 года и 15 миллионов. Условия контракта ТК Футбол и Первой лиги
© pfl.ua

По информации ТаТоТаке, ПФЛ и телеканалы Футбол 1/2/3 перед стартом сезона подписали контракт на три года на трансляцию матчей Первой лиги.

Всего клубы получат 15 миллионов гривен (4 миллиона в первый год, 5 миллионов за второй и 6 миллионов - за третий).

40% суммы будет делиться в равных долях между всеми клубами.

40% - в зависимости от места в турнирной таблице, а еще 20% - в зависимости от того, сколько раз команду транслировали в эфире телеканалов.

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Источник — ТаТоТаке

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 11.08.2021 17:13
    +1
    Если в среднем почитать, то в месяц одна команда будет около 23тысяч гривен получать.
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 11.08.2021 17:04
    +3
    Face Control, 11.08.2021 16:43
    А ты уже заплатила деньги российскому сервису МИГОГО?
    Каким боком Мегого относиться к расее?
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    dimaprogs
      dimaprogs, 11.08.2021 16:56
    +2
    Звісно це хоч якісь гроші, але...15млн на 3 роки на майже 20 команд. Це в середньому менше 1млн на команду за 3 роки. Це дуже маленькі гроші навіть для першої ліги.
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    Slavkolvivskiy
      Slavkolvivskiy, 11.08.2021 16:48
    +3
    Це крок вперед для першоі ліги, це напевно єдиний позитивне рішення за останні роки для цієі ліги, ім кожна копійка потрібна. А дивитися завжди найдеться кому, особливо тим містам які не представлені в УПЛ, шо всій Украіні постійно дивитись Динамо і Шахтар!!!
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    CheMP
    online
      CheMP, 11.08.2021 16:45
    +3
    Мегого поставило Футболы в позу с Европой,так что никуда не деться,пришлось договориться,ибо крутить только ШД 2001-2014 матчи не любой зритель выдержит
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    Face Control
      Face Control, 11.08.2021 16:43
    -6
    RomanEnakievo, 11.08.2021 16:12
    Часть матчей УПЛ и первая лига - это все, что теперь будет показывать Донецкое геббельсТВ
    А ты уже заплатила деньги российскому сервису МИГОГО?
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 11.08.2021 16:41
    -1
    Nordenus, 11.08.2021 16:31
    Мне интересно, кто вообще ЭТО будет смотреть? Если даже УПЛ мало кто смотрит
    Так первая лига интереснее. Вышка вся на контору шпилит
    Ссылка
    MasterSith_2013
    online
      MasterSith_2013, 11.08.2021 16:32
    +5
    Це хоть якись лишній дохід командам 1 ліги
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 11.08.2021 16:31
    -1
    Мне интересно, кто вообще ЭТО будет смотреть? Если даже УПЛ мало кто смотрит
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 11.08.2021 16:12
    +1
    Часть матчей УПЛ и первая лига - это все, что теперь будет показывать Донецкое геббельсТВ
    Ссылка
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