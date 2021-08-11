3 года и 15 миллионов. Условия контракта ТК Футбол и Первой лиги

По информации ТаТоТаке, ПФЛ и телеканалы Футбол 1/2/3 перед стартом сезона подписали контракт на три года на трансляцию матчей Первой лиги.

Всего клубы получат 15 миллионов гривен (4 миллиона в первый год, 5 миллионов за второй и 6 миллионов - за третий).

40% суммы будет делиться в равных долях между всеми клубами.

40% - в зависимости от места в турнирной таблице, а еще 20% - в зависимости от того, сколько раз команду транслировали в эфире телеканалов.