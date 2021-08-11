Элина Свитолина – Йоханна Конта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет дебютный матч в рамках хардового турнира WTA 1000 в Монреале.
В матче второго раунда украинка сразится против британки Йоханны Конты (№41 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матча Соболенко – Стивенс. Ориентировочное время начала – 21:00 по Киеву.
Это будет шестая встреча теннисисток, ранее украинка не проигрывала.
В следующем раунде победительница матча сыграет против американки Кори Гауфф (№24 WTA) или россиянки Анастасии Потаповой (№100 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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